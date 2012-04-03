4 вертолета всю ночь тушили пожар в башне делового комплекса «Москва-Сити»

Новости России. Ночью в столице России тушили пожар в башне делового комплекса «Москва-Сити». По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность тепловой пушки или соприкосновение ткани рекламного плаката с разогретым прожектором при порыве ветра. В результате чего огнем была объята крыша здания и несколько первых верхних этажей комплекса.

При тушении пожара были задействованы 4 вертолета. К счастью жертв и пострадавших нет. Люди были благополучно эвакуированы.

Строители уже обследовали здания и сообщили, что угрозы обрушения конструкции нет. Теперь на месте ЧП работают специалисты, которые должны установить точную причину пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.