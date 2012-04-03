В Витебске загорелась стоматологическая поликлиника. Более 150 человек эвакуированы

Новости Беларуси, Витебск. Более 150 человек были эвакуированы 2 апреля из-за пожара в стоматологической поликлинике в Витебске. Возгорание произошло на третьем этаже здания. В материальной кладовой ортопедического отделения горело имущество.

Из-за сильного задымления двоих человек сотрудники МЧС вывели из здания в специальных масках. Еще одного посетителя спасли из лифта.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Предварительная версия – короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.