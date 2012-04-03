Прямой эфир

В Витебске загорелась стоматологическая поликлиника. Более 150 человек эвакуированы

03 апреля 2012 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси, Витебск. Более 150 человек были эвакуированы 2 апреля из-за пожара в стоматологической поликлинике в Витебске. Возгорание произошло на третьем этаже здания. В материальной кладовой ортопедического отделения горело имущество.

Из-за сильного задымления двоих человек сотрудники МЧС вывели из здания в специальных масках. Еще одного посетителя спасли из лифта.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Предварительная версия – короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2012 07:39

Более 170 населенных пунктов в Витебской области обесточены из-за сильного ветра

03 апреля 2012 06:52

Бывший студент христианского колледжа в Окленде расстрелял учеников заведения. 7 человек погибли

02 апреля 2012 11:26

Болельщики баскетбольного клуба «Кентукки» после победы команды устроили погромы в Луисвилле. Пострадали более 20 человек