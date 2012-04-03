Бывший студент христианского колледжа в Окленде расстрелял учеников заведения. 7 человек погибли

Новости США. Бойня в христианском колледже калифорнийского Окленда. Вооруженный мужчина зашел в учебное заведение и открыл беспорядочную стрельбу по учащимся. Погибли 7 человек. Пятеро умерли на месте и еще двое вскоре в больнице. Все они были студентами.

Стрелок задержан. Его личность установлена.

Вскоре выяснилось, что преступник оказался бывшим студентом данного университета. Мотив преступления устанавливается.

Это, к сожалению, не единственный подобный случай. В апреле 2007 года в Вирджинии студент расстрелял 30 человек, а в 1999 году два школьника прежде чем покончить с собой убили 12 своих сверстников и учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.