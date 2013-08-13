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В штате Флорида частично обрушилась 3-этажная туристическая гостиница

13 августа 2013 06:27
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Новости США. В американском штате Флорида частично обрушилась туристическая гостиница. Незадолго до происшествия в здании начали лопаться окна и трескаться стены. Администрация решила на всякий случай эвакуировать отдыхающих. Только благодаря этому обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже ночью трехэтажное строение, расположенное неподалеку от знаменитого Диснейленда, стало уходить под землю. Из-за чего специалисты объяснить пока не могут. А ученые полагают, что дело в грунтовых водах, которые размывают породу, в следствие чего под землей образуются пустоты.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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