В Минске сын в порыве ярости покалечил отца газонокосилкой

Новости Беларуси. Из-за чего произошла ссора, пока не известно. 29-летний молодой человек во время ссоры набросился на родного отца с газонокосилкой.

Это произошло в деревне Семков Городок Минского района. 62-летний пенсионер диагнозом «частичная ампутация двух пальцев правой руки, резаные раны правой кисти, правого предплечья, головы и поясничной области» доставлен в больницу.

Сын-изверг ранее судим за хулиганство. Судя по всему, молодому человеку светит новый срок.



За первое полугодие 2013 года количество убийств в Минске выросло 26% по сравнению с 2012 годом. Такие неутешительные выводы были сделаны на заседании коллегии прокуратуры Минска. Кроме того, уровень преступности в столице является самым высоким в стране.

Нередко заказчиками, а то и убийцами в Беларуси оказываются дети или ближайшие родственниками жертв. Мотивы разные: от ревности до «гонки» за наследство. Напомним, подробности зверского убийства в Речице Гомельской области в буквальном смысле потрясли общественность. Убийцей 23-летней Лили оказался бывший парень. Более того, молодые люди учились в одном университете на одном курсе. Незадолго до смерти Лили они расстались. Правда, молодой человек оказался настойчивым: не оставлял надежду восстановить отношения. При встрече парень вспылил, схватил острый предмет и ударил им девушку прямо в лицо. От раны она умерла на месте. После чего убийца вытащил тело бездыханной Лили из машины, затащил в лес и присыпал его травой и листьями.

Разногласия по разделу имущества между бывшими супругами привели к тому, что женщина решилась заказать экс-мужа. Преступление было совершено летом прошлого года в Минске. Тело мужчины обнаружили в подъезде его дома с множественными травмами. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице. Исполнителей, а их пять человек, через некоторое время оказались на скамье подсудимых (смотрите видео).