36 уголовных дел возбуждено в Могилеве из-за коррупции в ЖКХ, еще по 12 идет проверка

По версии следствия, он вошел в сговор с руководителями предприятий ЖКХ и поставлял коммунальщикам оборудование по завышенной цене. Поставки проводились в рамках государственных закупок, а руководители коммунальных предприятий получали от частников вознаграждение.

Центром преступной группы стал директор и учредитель более 10 различных коммерческих структур.

Дмитрий Щедраков, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома: Руководители предприятий ЖКХ в нарушение действующего законодательства осуществляли приобретение товаров и материальных ценностей без проведения конкурентной процедуры закупки.

Коммерсанты, пользуясь этим, осуществляли поставки насосного оборудования по завышенной стоимости до 13 раз.

Всего с 2013 по 2015 год с указанными субъектами хозяйствования сработали более 30 предприятий ЖКХ республики, причинив тем самым ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

По фактам превышения служебных полномочий возбуждено 36 уголовных дел.

Еще по 12 материалам проводятся проверки. Напоминаем, что в 2017 году силовики уже задержали нескольких бизнесменов и руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, замеченных в коррупционных аферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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