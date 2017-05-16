Белгосцирк завершил проверку по факту падения с высоты российской гимнастки

Новости Беларуси. Падение российской гимнастки было чистой случайностью. Белорусский государственный цирк завершил проверку по факту инцидента.

Это случилось во время исполнения акробатического номера без страховки. Артистка сорвалась с высоты. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, причиной падения стал человеческий фактор. У гимнастки, когда та выполняла перехват, соскользнула рука. Девушка с переломом лучевой кости и легким сотрясением мозга была доставлена в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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