Под Чаусами водитель Mazda пытался скрыться и сбил сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. 23 мая в Чаусском районе пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и сбил офицера. Как сообщает МВД Беларуси, в субботу правоохранителям позвонил очевидец и сказал, что в направлении райцентра двигается Mazda, водитель которой может быть пьян. К указанному месту направились инспекторы ГАИ и наряд оперативно-дежурной службы. Подходящий под описание автомобиль был замечен на окраине города. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель вместо этого ускорился и попытался скрыться. Скорость движения машины достигала 160 км/ч.

Фото: МВД Беларуси

Через несколько километров впереди иномарки оказался внедорожник с прицепом, который не получалось объехать, в результате чего водителю Mazda пришлось остановиться. Сотрудники ГАИ побежали к машине, чтобы задержать мужчину. Один из инспекторов попал в салон через пассажирское место, а другой оказался напротив автомобиля. Когда водитель выкрутил руль и вновь попытался скрыться, произошёл наезд на правоохранителя. Сотрудник ударился о лобовое стекло и упал на обочину. Серьёзных травм офицер не получил. Гражданин проехал ещё несколько десятков метров, после чего милиционер сумел вынуть ключ из замка зажигания. Когда иномарка остановилась, сотрудники ГАИ задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Кричева. В крови задержанного содержалось 2,53 промилле алкоголя.

Фото: МВД Беларуси