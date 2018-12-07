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Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

07 декабря 2018 20:15
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Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили предмет, визуально напоминавший снаряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске-1

Строители сами решили достать находку на поверхность. После звонка в милицию на место прибыла саперно-пиротехническая группа.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске-4

– Никто ничего не сказал. Приехали, забрали.
– А как выглядел снаряд: большой, маленький?
– Сантиметров тридцать.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске-7

Позднее стало известно, что находка не взрывоопасна.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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