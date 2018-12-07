Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили предмет, визуально напоминавший снаряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строители сами решили достать находку на поверхность. После звонка в милицию на место прибыла саперно-пиротехническая группа.

– Никто ничего не сказал. Приехали, забрали.

– А как выглядел снаряд: большой, маленький?

– Сантиметров тридцать.