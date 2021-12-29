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Возможная причина – курение. В Слуцке сгорел частный дом, есть погибший

29 декабря 2021 15:33
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Новости Беларуси. В Слуцке на улице Брановичской горел одноэтажный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Возможная причина – курение. В Слуцке сгорел частный дом, есть погибший-1

После прибытия спасателей в одной из комнат был обнаружен погибший хозяин-пенсионер. В результате пожара огнем повреждена веранда, уничтожены кровля, имущество, повреждены стены в доме. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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