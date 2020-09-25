3 килограмма кокаина изъяли на белорусско-литовской границе. Это самая крупная партия в 2020 году

Новости Беларуси. Еще одна новость с белорусско-литовской границы. Там изъято более 3 килограммов кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая крупная в этом году партия контрабанды наркотиков.

Водителя фуры с электрооборудованием белорусские таможенники задержали в пункте пропуска «Котловка». Гражданин Литвы направлялся из Франции в Россию транзитом через нашу страну. В личных вещах мужчина прятал запрещенные вещества. Такой объем кокаина рассчитан примерно на 160 тысяч доз, а стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 380 тысяч долларов.

Эдуард Данилович, начальник управления Государственного Таможенного Комитета Беларуси:

При проведении форм таможенного контроля в личных вещах водителя, гражданина Литвы, были обнаружены наркотики. Кокаин в трех брикетах, на которые указала служебная собака, был спрятан в дорожных сумках. Коллеги из Государственного комитета судебной экспертизы подтвердили, что обнаруженное вещество является особо опасным наркотическим средством – кокаином. При проведении оперативно-разыскных мероприятий совместно с наркоконтролем МВД была обнаружена причастность водителя и иных лиц к каналу поставки на территорию ЕАЭС наркотиков.