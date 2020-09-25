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В Светлогорске на пожаре в хозпостройке погиб пожилой мужчина

25 сентября 2020 06:35
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Новости Беларуси. 24 сентября около половины девятого вечера в Светлогорске произошёл пожар в хозпостройке по улице ул. Руднянской.

По сведениям МЧС Беларуси, владелицей здания является 69-летняя пенсионерка. В строении обнаружено тело 68-летнего брата хозяйки.

Вместе с мужчиной проживала 56-летняя женщина, она была спасена очевидцами. Гражданка получила ожоги, она доставлена в больницу.

Огонь потушен, причина загорания выясняется, также будет установлена причина смерти погибшего.

Месяцем ранее пожар случился в Докшицком районе. В огне погибли два человека – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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