В Светлогорске на пожаре в хозпостройке погиб пожилой мужчина

Новости Беларуси. 24 сентября около половины девятого вечера в Светлогорске произошёл пожар в хозпостройке по улице ул. Руднянской.

По сведениям МЧС Беларуси, владелицей здания является 69-летняя пенсионерка. В строении обнаружено тело 68-летнего брата хозяйки.

Вместе с мужчиной проживала 56-летняя женщина, она была спасена очевидцами. Гражданка получила ожоги, она доставлена в больницу.

Огонь потушен, причина загорания выясняется, также будет установлена причина смерти погибшего.