Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева

Новости Беларуси. В социальные сети попало видео, где водитель желтой легковушки устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина с российскими номерами несколько раз с визгом и дымом из-под колес прокрутилась на 180 градусов.

Из этих кадров можно сделать вывод, что устроить показательное выступление водителя попросили его знакомые. Они же и снимали все на мобильный телефон. О том, что такие виражи создают аварийную ситуацию, а рядом еще и три пешеходных перехода, мужчины, видимо, не подумали.