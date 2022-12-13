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Литовские силовики пытали беженцев электрошокерами и угрожали бросить в холодную воду

13 декабря 2022 10:35
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Цинизм литовских силовиков в прямом смысле не знает границ. Они вновь вытеснили группу беженцев на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские силовики пытали беженцев электрошокерами и угрожали бросить в холодную воду-1

Иностранцев на белорусско-литовской границе обнаружил пограничный наряд. По словам беженцев, на территории Литвы их избивали и пытали электрошокерами. Также литовские силовики приказывали беженцам рассказывать на камеру, что их избили белорусские пограничники. А в случае отказа им угрожали тем, что загонят в холодную воду.

Напомним, это далеко не первый подобный случай с беженцами на границе. Как и их польские коллеги, литовские силовики продолжают цинично избивать и выбрасывать беззащитных людей за колючую проволоку.

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# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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