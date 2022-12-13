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Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков

13 декабря 2022 06:38
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Новости Беларуси. Оперативники Московского РУВД Минска задержали 22-летних супругов из Борисова, которые приехали в столицу для работы наркокурьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков-1

Установлено, что молодой человек устроился в теневой наркомаркет около трех месяцев назад. Он раскладывал в лесном массиве на территории Минска закладки с особо опасным психотропом – мефедроном.

Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков-4

Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска:
Супруга вначале не одобрила преступное занятие мужа, однако как минимум однажды помогала ему фасовать наркотик.

Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков-7

Мой муж фасовал наркотики, я об этом знала и не сообщала в милицию. Неоднократно я про это ему говорила, просила, были разговоры, что так нельзя, это неправильно, с этим нужно заканчивать. Я помогла ему замотать в изоленту.

Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков-10

Константин Блажей:
В местах закладок оперативники обнаружили и изъяли не менее 750 граммов наркотика.

Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков-13

Известно, что ранее оба злоумышленника к ответственности не привлекались. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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# Наркотики # происшествия # Константин Блажей # Фотофакт

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