Семейную пару задержали в Минске за сбыт наркотиков

Новости Беларуси. Оперативники Московского РУВД Минска задержали 22-летних супругов из Борисова, которые приехали в столицу для работы наркокурьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что молодой человек устроился в теневой наркомаркет около трех месяцев назад. Он раскладывал в лесном массиве на территории Минска закладки с особо опасным психотропом – мефедроном.

Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска:

Супруга вначале не одобрила преступное занятие мужа, однако как минимум однажды помогала ему фасовать наркотик.

Мой муж фасовал наркотики, я об этом знала и не сообщала в милицию. Неоднократно я про это ему говорила, просила, были разговоры, что так нельзя, это неправильно, с этим нужно заканчивать. Я помогла ему замотать в изоленту.

Константин Блажей:

В местах закладок оперативники обнаружили и изъяли не менее 750 граммов наркотика.