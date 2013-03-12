На Нёмане под лёд провалился мальчик. Поиски ребёнка продолжаются

Новости Беларуси. Вчера около пяти часов вечера в Столбцах мальчик провалился под лёд. Мальчишки гуляли у реки, когда один из них вышел на кромку льда и провалился. Приятель стал звать на помощь.
Пресс-служба МЧС:
Поскольку кромка льда у берега сейчас небольшая, остальное течение свободно, один из друзей ушел под лед.
Как сообщает БЕЛТА, спасателей вызвал прохожий, который услышал крики ребенка. В этом районе очень сильное течение. Несмотря на это, сотрудники МЧС будут продолжать поиски мальчика до победы.
Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
Лежала машинка красненькая. А вторую машинку, по словам свидетелей, он полез доставать. Лед тонкий, закраина льда. И провалился.
Игорь Васильев, водолаз Смолевичской спасательной станции:
Мы сегодня с утра работали здесь, наша команда. Начали вчера, проверили место, где непосредственно произошло несчастье, и вниз по течению отрабатывали места, где, возможно, находилось тело ребенка.
Сейчас ОСВОД, МЧС и милиция практически по минутам восстанавливают события того рокового дня. А главное пытаются понять, зачем всё-таки дети вышли на хрупкую гладь воды. По словам знакомых, свидетелей и даже по личным вещам малыша.
Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
Лежала машинка красненькая, и, по словам свидетеля, он полез доставать её.
Шок от случившегося, холодная двухградусная вода... В такой ситуации растеряться мог даже опытный пловец. Что тогда и говорить про семилетнего мальчика!
Иосиф Григорцевич:
Течение сильное, но не глубоко. Глубина – по пояс максимум. Там две ямы есть.
В первые минуты трагедии все повели себя правильно: друг мальчика стал звать на помощь, а случайный прохожий тут же набрал «101». Но успеть, увы, никто не смог. Поисковые работы ведутся уже второй день.
Жительница ближайшей к реке Наднёманской улицы Елена Константиновна признаётся: старожилы уже прозвали этот уголок Немана самым опасным. Что ни год, то новые несчастья. Прошлая осень, триста метров вниз по течению, вода унесла жизнь ещё одного ребёнка.
Елена Константиновна:
Случаи у нас бывают летом, купальный сезон, и с детьми даже. Но чтоб вот в это время... Оборвался лёд да и всё.
В тот день для Павла Праженика всё шло по «обычному сценарию». Встреча с одноклассниками, четыре урока в школе. Его, ответственного и прилежного, любили все учителя. Мама тоже всегда интересовалась успехами сына.
Валерий Рыжих, директор ГУО «Средняя школа №2 г. Столбцы»:
Мальчишка только становился на ноги, проявлял себя во всех школьных делах. Обучался в нашем учреждении образования с 1 класса.
Сегодня ждут на помощь еще две группы из Барановичей и Солигорска.