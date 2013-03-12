На Нёмане под лёд провалился мальчик. Поиски ребёнка продолжаются

Новости Беларуси. Вчера около пяти часов вечера в Столбцах мальчик провалился под лёд. Мальчишки гуляли у реки, когда один из них вышел на кромку льда и провалился. Приятель стал звать на помощь.

Пресс-служба МЧС:

Поскольку кромка льда у берега сейчас небольшая, остальное течение свободно, один из друзей ушел под лед.

Как сообщает БЕЛТА, спасателей вызвал прохожий, который услышал крики ребенка. В этом районе очень сильное течение. Несмотря на это, сотрудники МЧС будут продолжать поиски мальчика до победы.

Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:

Лежала машинка красненькая. А вторую машинку, по словам свидетелей, он полез доставать. Лед тонкий, закраина льда. И провалился.

Игорь Васильев, водолаз Смолевичской спасательной станции:

Мы сегодня с утра работали здесь, наша команда. Начали вчера, проверили место, где непосредственно произошло несчастье, и вниз по течению отрабатывали места, где, возможно, находилось тело ребенка.

Сейчас ОСВОД, МЧС и милиция практически по минутам восстанавливают события того рокового дня. А главное пытаются понять, зачем всё-таки дети вышли на хрупкую гладь воды. По словам знакомых, свидетелей и даже по личным вещам малыша.

Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:

Лежала машинка красненькая, и, по словам свидетеля, он полез доставать её.

Шок от случившегося, холодная двухградусная вода... В такой ситуации растеряться мог даже опытный пловец. Что тогда и говорить про семилетнего мальчика!

Иосиф Григорцевич:

Течение сильное, но не глубоко. Глубина – по пояс максимум. Там две ямы есть.

В первые минуты трагедии все повели себя правильно: друг мальчика стал звать на помощь, а случайный прохожий тут же набрал «101». Но успеть, увы, никто не смог. Поисковые работы ведутся уже второй день.

Жительница ближайшей к реке Наднёманской улицы Елена Константиновна признаётся: старожилы уже прозвали этот уголок Немана самым опасным. Что ни год, то новые несчастья. Прошлая осень, триста метров вниз по течению, вода унесла жизнь ещё одного ребёнка.

Елена Константиновна:

Случаи у нас бывают летом, купальный сезон, и с детьми даже. Но чтоб вот в это время... Оборвался лёд да и всё.

В тот день для Павла Праженика всё шло по «обычному сценарию». Встреча с одноклассниками, четыре урока в школе. Его, ответственного и прилежного, любили все учителя. Мама тоже всегда интересовалась успехами сына.

Валерий Рыжих, директор ГУО «Средняя школа №2 г. Столбцы»:

Мальчишка только становился на ноги, проявлял себя во всех школьных делах. Обучался в нашем учреждении образования с 1 класса.

Сегодня ждут на помощь еще две группы из Барановичей и Солигорска.