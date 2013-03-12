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Снегопады обрушились на Европу. В Польше погибли 4 человека, в Германии – несколько сотен ДТП

12 марта 2013 06:54
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Европа страдает из-за снежной весны. Буквально за сутки на северо-западе Франции выросли полуметровые сугробы. В 14 департаментах страны введен повышенный («оранжевый») уровень опасности.

На дорогах гололед, и из-за многочисленных аварий дорожным службам приходится перекрывать трассы. На некоторых участках образовались пробки.

А в Польше жертвами холодов стали 4 человека. За ночь температура опустилась до минус 10.

Непростая ситуация и в Германии. Число ДТП из-за плохих погодных условий перевалило за несколько сотен. Сложнее всего большегрузным автомобилям, которые не справляются с заносами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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