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Неисправный радиатор стал причиной отравления троих детей в Бресте

12 марта 2013 07:20
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Новости Беларуси. У обогревателя был неисправен терморегулятор. По этой причине на радиаторе  обуглилось лакокрасочное покрытие.

Пресс-служба Брестского МЧС:
Мальчики семи и шести лет, а также их двухлетняя сестричка попали в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения». Как выяснилось, дети надышались дымом от оплавленного масляного обогревателя. 

К счастью, здоровью малышей уже ничего не угрожает. Из реанимационного отделения детей перевели. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним, недавно в Гомеле двухлетняя девочка прокусила градусник и отравилась парами ртути. Молодая мама буквально на пять минут оставила ребёнка без присмотра.

# происшествия # Отравления

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