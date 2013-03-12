Неисправный радиатор стал причиной отравления троих детей в Бресте

Новости Беларуси. У обогревателя был неисправен терморегулятор. По этой причине на радиаторе обуглилось лакокрасочное покрытие.



Пресс-служба Брестского МЧС:

Мальчики семи и шести лет, а также их двухлетняя сестричка попали в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения». Как выяснилось, дети надышались дымом от оплавленного масляного обогревателя.

К счастью, здоровью малышей уже ничего не угрожает. Из реанимационного отделения детей перевели. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Напомним, недавно в Гомеле двухлетняя девочка прокусила градусник и отравилась парами ртути. Молодая мама буквально на пять минут оставила ребёнка без присмотра.