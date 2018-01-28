29-летний белорус числится пропавшим на российском рыболовецком судне в Японском море

Эту информацию подтвердили в главном управлении МЧС приморского края России. Наш соотечественник один из 20 моряков, которых уже несколько дней ищут в Японском море. Спасатели работают в тяжелейших погодных условиях – при низких температурах и сильном шторме. Обследовано уже свыше 20 тысяч квадратных километров морской акватории. Найден второй плот с «Востока», но он, как и первый, тоже оказался без людей.

Напомним, рыболовное судно следовало после ремонта из Южной Кореи в порт Сахалина. Перестало выходить на связь в 24 января после того, как сработал аварийный радиобуй.