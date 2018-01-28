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5 тысяч долларов предложил витебский видеоблогер за информацию о поджигателе

28 января 2018 11:48
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Новости Беларуси. Витебский видеоблогер предложил награду за информацию о поджоге его автомобиля.

На странице «ВКонтакте» Евгений Кулешов опубликовал видео, в котором кратко рассказал о происходящем. Молодой человек выразил надежду, что правоохранители найдут виновных. Также он сообщил, что не может разглашать материалы уголовного дела.

В своём видеообращении Евгений предложил 5 тысяч долларов за любую достоверную информацию о виновнике или виновниках. Кулешов пообещал сохранить анонимность информатора.

Как сообщалось ранее, МЧС получило информацию о возгорании Volkswagen Passat CC в Витебске.

Автомобиль принадлежит витебскому видеоблогеру, известному своей критикой СТО – подробности здесь.

# происшествия # Поджог автомобилей # Евгений Кулешов

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