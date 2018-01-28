5 тысяч долларов предложил витебский видеоблогер за информацию о поджигателе

Новости Беларуси. Витебский видеоблогер предложил награду за информацию о поджоге его автомобиля.

На странице «ВКонтакте» Евгений Кулешов опубликовал видео, в котором кратко рассказал о происходящем. Молодой человек выразил надежду, что правоохранители найдут виновных. Также он сообщил, что не может разглашать материалы уголовного дела.

В своём видеообращении Евгений предложил 5 тысяч долларов за любую достоверную информацию о виновнике или виновниках. Кулешов пообещал сохранить анонимность информатора.

Как сообщалось ранее, МЧС получило информацию о возгорании Volkswagen Passat CC в Витебске.