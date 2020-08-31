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Толпа людей повредила автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске

31 августа 2020 06:39
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Новости Беларуси. 30 августа в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толпа людей повредила автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске-1

За участие в них задержана целая группа лиц. По информации МВД, несмотря на скопление людей, в целом удалось обеспечить порядок и общественную безопасность.

Вместе с тем не обошлось без инцидентов. Возле площади Независимости толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его.

Толпа людей повредила автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске-4

Участники погрома задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы. Один из них был в состоянии алкогольного опьянения. Остальные ранее не раз привлекались к административной ответственности.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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