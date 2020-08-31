Толпа людей повредила автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске

Новости Беларуси. 30 августа в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За участие в них задержана целая группа лиц. По информации МВД, несмотря на скопление людей, в целом удалось обеспечить порядок и общественную безопасность.

Вместе с тем не обошлось без инцидентов. Возле площади Независимости толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его.