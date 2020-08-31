Последствия непогоды. Какие районы Минской области пострадали сильнее?

Новости Беларуси. Последствия непогоды. 16 жилых домов повреждено 30 августа в четырех районах Минской области: Дзержинском, Пуховичском, Червенском и в Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за грозы без электричества остались 31 населенный пункт и три молочно-товарные фермы. Кроме того, в регионе зафиксировано 72 случая падения деревьев на дороги и частные подворья, поврежден один автомобиль. Пострадавших нет.