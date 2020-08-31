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Последствия непогоды. Какие районы Минской области пострадали сильнее?

31 августа 2020 17:05
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Новости Беларуси. Последствия непогоды. 16 жилых домов повреждено 30 августа в четырех районах Минской области: Дзержинском, Пуховичском, Червенском и в Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия непогоды. Какие районы Минской области пострадали сильнее?-1

Из-за грозы без электричества остались 31 населенный пункт и три молочно-товарные фермы. Кроме того, в регионе зафиксировано 72 случая падения деревьев на дороги и частные подворья, поврежден один автомобиль. Пострадавших нет.

Последствия непогоды. Какие районы Минской области пострадали сильнее?-4

Сотрудники МЧС завершают восстановительные работы.

Последствия непогоды. Какие районы Минской области пострадали сильнее?-7

Движение поездов на участке Помыслище-Фаниполь возобновлено. Оно было ограничено по причине неблагоприятных погодных условий.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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