В Чехии жертвами некачественного алкоголя стали уже 20 человек, 40 – в больницах, некоторые ослепли

Новости Чехии. В Чехии растет число погибших поддельного алкоголя. Жертвами некачественного рома и водки стали уже 20 человек. Еще около 40 находятся в больницах. Некоторые из них ослепли.

Чешская полиция провела более 10 тысяч рейдов по торговым точкам, где продавался крепкий алкоголь. По результатам проверок задержаны 23 торговца.

В выходные в стране действовал запрет на продажу спиртных напитков крепостью выше 30 градусов. Табу будет действовать и дальше.

Между тем, в чешских СМИ появилась информация, что опасные спиртные напитки попали в страну из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии, в связи с массовым отравлением, ввели «сухой закон»

В Чехии от отравления суррогатным алкоголем скончались 19 человек, десятки госпитализированы. Некоторые из них ослепли, других врачи ввели в состояние искусственной комы. Нынешнее отравление — самое массовое в стране за последние 30 лет.

Полицейские пытаются установить, откуда отравленные напитки попали на чешский рынок. Заведено около 40 дел. Арестованы двое подозреваемых в причастности к распространению контрафакта.

В стране временно запретили продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Ядреные спиртные напитки нельзя купить ни в магазинах, ни в барах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.