В Ляховичах мужчина хотел намеренно заразить ВИЧ-инфекцией бывшую жену

Новости Беларуси. Мужчина из Ляховичей стал организатором покушения на бывшую супругу. Он хотел заразить женщину ВИЧ-инфекцией при помощи инъекции.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, инцидент произошел вечером 27 ноября.

38-летняя женщина сказала, что ее ударил в ногу шприцем неизвестный человек. Правоохранители установили, что укол совершил 33-летний нетрезвый местный житель, который ранее был судим. Его задержали по статье «хулиганство».

Организатором преступления стал 41-летний бывший муж пострадавшей женщины. Его задержали. Он за денежное вознаграждение в 50 долларов подговорил нападавшего, чтобы тот ввел уколом шприца женщине зараженную кровь.

Осуществить задуманное не удалось – в шприце оказалась незараженная кровь.

В отношении бывшего мужа женщины возбуждено уголовное дело по статье «заражение вирусом иммунодефицита человека».