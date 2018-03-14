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«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега

14 марта 2018 20:39
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Новости Беларуси. Первые сообщения о подтоплениях начали поступать в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкое потепление вызвало обильное таяние снега.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-1

В заложниках у большой воды оказались десятки частных подворьев. Так, в Щучинском районе жители агрогородка Каменка весенний плюс встретили в резиновых сапогах и с озером вместо огорода. Полные закрома воды у Ирины Мишкуро. И где-то в этой бездне плавают банки с закатками.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-4

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-6

Огород затопило полностью. Под водой дом и все хозпостройки. Пропали картошка и мука. А сторожевой пес Макс сидит на крыше будки, как Робинзон на острове. Особенно переживает женщина за свиней – они теперь переселенцы. Ведь их сарай наполнился водой на сантиметров 30 – критично для низкорослой породы. Потоп даже в салоне автомобиля.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-9

По словам Ирины Петровны, вода пришла стремительно. На памяти женщины это уже пятый серьезный потоп за годы жизни в Каменке. Говорит, здесь дома на мокром месте – постоянно подтапливает.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-12

Ирина Мишкуро, житель агрогородка Каменка:
Обои уже меняем чуть ли не каждый год. У нас эта сырость, эта плесень грибковая. Мы поменяли пол, но снова идет к тому, что надо менять. Запах нехороший дома, потому что всё это болото.

Одна беда, а точнее, вода – на всех соседей. Пять домов на улице, которая по иронии судьбы носит название Солнечная.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-15

Людмила Олихвер, житель агрогородка Каменка:
А кто не переживает? Вчера вышли – нам страшно стало. Наши дома низко стоят и надо какой-то выход искать, чтоб вода как-то успевала уходить.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-18

Сергей Панас, председатель Каменского сельского исполнительного комитета:
Совхоз, так как он находится на территории нашего сельсовета, оказал большую помощь и быстрее дал трактор с бочкой для откачки воды и мотопомпу.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-21

Сейчас с подворий воду с большего откачали. Однако, потоп – это лишь следствие, а не причина.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-24

Галина Буро, СТВ: 
Местные жители считают, что корень проблемы – вот эта ливневка. Еще в 90-е годы ее ежегодно чистили, пока один из соседей работал в ЖКХ. Со временем про ливневку забыли, она начала разрушаться. И вот результат – кругом вода.   

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-27

Вот тут и выяснилось, что ливневка ничья – не состоит нигде на балансе. Местной власти теперь есть над чем подумать.

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега-30

Ян Мойсей, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
Будем смотреть, решать, предлагать какие-то варианты отвода паводковых вод в случае вот такой нештатной ситуации.

А между тем, синоптики уверяют: весна пока обманчива. В ближайшие выходные в Гродненской области столбик термометра вновь уйдет в минус. И тогда в агрогородке Каменка появится свой личный каток.  

# происшествия # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Галина Буро # Сергей Панас # Ян Мойсей

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