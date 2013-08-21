Тайфун «Трами» надвигается на Китай и Японию. Закрыты школы и офисы, скорость ветра в эпицентре – 45 м/с

Китай и Япония под ударом стихии. На эти страны надвигается тропический циклон «Трами». Жителей призвали не выходить на улицы. В Японии закрыты школы и офисы, отменены торги на фондовой бирже.

По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 45 метров в секунду. Высота морских может превысить 8 метров. Сильный ветер сопровождается ливнями. Вскоре тайфун вплотную приблизится к Китаю и острову Тайвань, где также объявлено штормовое предупреждение.

В нынешнем сезоне «Трами» – уже 12 тропический тайфун в Тихом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.