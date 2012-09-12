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На ТЭЦ-2 в Гродно уровень радиации превышен в 50 раз

12 сентября 2012 17:47
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Новости Беларуси. 12 сентября днем с экстренной ситуацией столкнулись на Гродненской ТЭЦ-2. Во время реконструкции оборудования в паро-газо-турбинном цехе обнаружено существенное превышение радиационного фона. По данным МЧС, уровень радиационного фона составил 6-10 мкЗв/ч, что 50 раз превышает норму.

Обошлось без пострадавших. Доступ в опасную зону ограничен: ограждена территория площадью в 30 квадратных метров.

Излучение зафиксировано от подвесных элементов котла-утилизатора. Известно, что оборудование произведено в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Боровик, заместитель начальника отдела службы и боеготовности подразделений Гродненского областного управления МЧС:
Работниками службы химической и радиационной защиты МЧС с областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведён замер радиационного фона. Уровень радиации значительно превышен. Место огорожено, работает комиссия по установлению обстоятельств произошедшего.

# происшествия # ТЭЦ в Беларуси # Иван Боровик

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