25 бомб обнаружил экскаваторщик на территории металлургического завода в Жлобине

Новости Беларуси. Двадцать пять взрывоопасных предметов, похожих на авиационные бомбы времен войны, на территории Белорусского металлургического завода в Жлобине обнаружили во время проведения земляных работ.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Взрывоопасные предметы на данный момент находятся на безопасном расстоянии на территории завода. Эвакуация работников не проводилась, технологический процесс не остановлен. При осмотре боеприпасов установлено, что шесть из них являются учебными боеприпасами отечественного производства, изготовленными в послевоенное время и угрозу не представляют.

Группа разминирования продолжает работы по обезвреживанию боеприпасов.

Напомним, этой весной в Берлине у центрального железнодорожного вокзала нашли бомбу времен Второй мировой войны весом 100 килограммов (смотрите видео). А летом снаряд времен II мировой войны парализовал движение скоростных поездов и электричек в центре Токио. Специалисты, рассмотрев все возможные варианты ликвидации снаряда, решили взорвать его на месте. Вокруг бомбы соорудили трехметровую стену из сотни мешков с песком, весом около тонны каждый.