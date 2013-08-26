8-летний геймер под впечатлением от игры застрелил пенсионерку

Новости США. 90-летняя женщина подрабатывала в семье няней. В тот трагический вечер мальчик не смог отличить реальную жизнь от виртуальной. Это произошло в американском штате Луизиана.

Женщина сидела в гостиной и смотрела телевизор. Наигравшись в Grand Theft Auto IV, ребёнок зашёл в помещение и выстрелил няне прямо в голову. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Когда приехали полицейские, мальчик сказал, что убил няню случайно, когда играл с пистолетом. Однако эксперты-криминалисты, тщательно изучив место преступления, пришли к выводу: убийство было совершено намеренно и хладнокровно.

Судить малолетнего любителя компьютерных игр за убийство не могут. Следователям предстоит выяснить, откуда в доме оружие и, главное, как оно попало в руки 8-летнего ребёнка.

Grand Theft Auto IV – игра для взрослых, в которой игроку присуждаются баллы за убийства людей. Возрастной ценз этой игры – от 18 лет. Возникает ещё один не менее важный вопрос. Почему родители позволили своему сыну играть в такие взрослые игры?

Случай в Луизиане – ещё одно доказательство того, что игра способна назойливо врываться в реальность. И, к несчастью, такие случаи, не единичны. Трагедией обернулся запрет на компьютерные игры. 12-летний подросток из Подмосковья не вынес разлуки с обожаемой игрушкой. Однажды вечером в семье разгорелся скандал. Причиной стали плохие оценки и регулярные прогулы. Юный геймер дни напролет проводил в виртуальных схватках и из тихого отличника превратился в хулигана. Родители конфисковали компьютер. Лишившись любимой игрушки, подросток решил отомстить. Наутро мальчик как обычно собрался в школу. Он вышел из квартиры в восемь утра, но не пошел на уроки, а по лестнице поднялся на 14 этаж и выпрыгнул из окна (смотрите видео).

«Любой субстрат быть может и ядом и лекарством. Все дело в дозе», – уверены врачи. И эту дозу вправе определять родители.

Андрей Яранцев, топ-менеджер компании-разработчика онлайн игр:

На играх, которые продаются, специальные организации клеят очень крупные возрастные цензы. Ребенок, если он приходит покупать эту игру в магазин, и он не дотягивает до этого возраста, значит это решение родителей – покупать или не покупать.