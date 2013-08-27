70-летний муж изменил, и жена убила его кофейной кашкой

Новости Японии. 61-летняя домохозяйка Эмико Хиросэ встретила своего супруга, 70-летнего профессора Национального университета Иокогамы на пороге собственного дома. Не выпуская чашку из рук, женщина принялась избивать мужа. Десять ударов по голове и лицу стали для мужчины роковыми.

Эмико Хиросэ:

У него был роман с женщиной, которую я ненавижу. Когда я узнала об этом, то пришла в ярость и ударила чашкой своего мужа более десяти раз.

Аналогичный случай произошёл летом прошлого года в Лос-Анджелесе. 70-летняя судья Открытого чемпионата США по теннису, вооружившись кофейной кашкой, до смерти избила своего мужа. Женщина сама вызвала милицию и рассказала, что муж упал с лестницы. Рассказ показался полицейским подозрительным. В ходе обыска в дома они обнаружили разбитую чашку. И, как впоследствии показала экспертиза, именно этим предметом мужчине были нанесены побои, которые и привели к смерти.

В Беларуси жертвами домашнего насилия зачастую становятся женщины. Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. При написании статей по насилию над женщинами, многие любят вспоминать со ссылкой на исследования, мол, психологическому насилию в Беларуси подвергается четыре женщины из пяти, физическому – каждая четвертая. С последним, как раз, все понятно: «фингал» под глазом скрыть сложно. Но что такое насилие психологическое? Смотрите видео.