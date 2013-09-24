24 сентября движение на первой линии минского метро было остановлено, всех пассажиров эвакуировали

Новости Беларуси. Не учебная тревога. Сегодня днем из-за задымления на станции «Восток» движение поездов по всей ветке временно остановили. По словам очевидцев, дыма было достаточно много, а запах гари чувствовался даже в переходе. В считанные минуты сюда приехало с десяток пожарных машин и кареты скорой помощи. Никто из пассажиров и работников подземки не пострадал. Как позже удалось выяснить, причиной ЧП стало короткое замыкание электрощита.

Ближе к часу в соцсетях стали появляться сообщения о том, что движение по первой линии Минской подземки остановлено. Твиттер пополняется свежими фото от пользователей и не менее свежими подробностями. Мол, станции «синей» линии по громкой связи просят покинуть, а на «Востоке» и вовсе запахло жареным. В прямом смысле.

Очевидец:

Мы подождали минут пять, потом приехал следующий состав - и все. Ничего такого не было, только пахнет дымом.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

На «101» поступило сообщение о задымлении на станции метро «Восток». В связи с тем, что объект серьезный, было выслано большое количество техники. Однако в ходе проведения разведки нашими подразделениями было установлено, что задымление вызвано коротким замыканием в одном из электрощитов. Напряжение было снято, и ситуация не получила серьезного распространения.

В ситуации, где оказалось «дым без огня», эвакуация не потребовалась: пассажиры сами покинули станции. Не пригодилась и медицинская помощь. А вот так выглядит виновник переполоха. Электрощит, ставший слабым звеном, располагается в нескольких метрах от самой станции. Пока в неполадках разбирались специалисты первая линия подземки взяла тайм-аут.

Пускать начали спустя полчаса после ЧП. Правда, на некоторое время конечной остановкой стала станция метро «Московская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Минска:

Очень неудобно, что закрыли метро. В плане того, что приходятся стоять и ждать автобуса. Очень много людей.

Житель Минска:

Мы сейчас такими путями ехали из Малиновки, что опоздали в университет на пары!

Пока под землей шли восстановительные работы, на помощь пришел наземный транспорт. «Минсктранс» дополнительно организовал движение автобусов и троллейбусов.

Очевидец:

Я сам был как раз там. И добирался «соткой». Конечно, много людей.

Жительница Минска:

Мне не особо метро нужно. Я на автобусе могу доехать. Смотрю, их много очень ходит.

Около часа потребовалось специалистам, чтобы полностью вернуть подземку в строй. Многие постоянные пассажиры до последнего думали, что как и вчера, в метро проходят учения, о которых официально сообщали правоохранители. Вот только сегодня тревога была не учебной.