В Могилевской области сильный ветер повредил кровли десятка домов и оставил без света целую улицу

Новости Беларуси. На Могилевщине устраняют последствия непогоды. Сильный ветер повредил кровли десятков зданий - жилых домов и сельхоз-построек. Чудом обошлось без пострадавших. В Климовичах без электричества остались предприятия и несколько тысяч жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Николаевна до сих пор не может прийти в себя. Непогода наделала столько бед на подворье 77-летней пенсионерки, что на их устранение понадобится не одна неделя.

Валентина Маскалёва:

Смерч я назвала его. Такой страшный смерч летел. Все, что у меня было во дворе, оказалось на улице. Ворота сорвало и валялись на дороге. Штырь был толстый вбит в землю, так его пополам сломало.

Сильный ветер снес практически пол крыши с дома Валентины Николаевны. И забор, как сдуло. Материал для ремонта женщине одолжил до пенсии местный предприниматель. И похожая картина на одной только улице Мичурина в Костюковичах как минимум в десятке подворий. У Евдокии Андреевны кроме того, что повредило шифер на крыше и снесло забор, так еще на огород прилетела чья-то теплица.

Евдокия Минченко:

Минут 15. Сначала туман, дождь. Затуманило все, а потом – грохот. Это ужас. Шифер летел, я уже думала, всю крышу унесло.

Сергей Стасев, заместитель председателя Костюковичского райисполкома:

Проблемы жителей не останутся в стороне. Буквально в течение часа после урагана оперативно приняли меры по восстановлению электроснабжения. На месте присутствовал представитель райисполкома, были вызваны все необходимые службы, представители страховой компании выезжали на место, чтобы оценить объем нанесенного стихией ущерба.

От разгула стихии в области пострадали и молочно-товарные фермы. Без кровли остались около десятка сельхозпостроек. Скот в экстренном порядке перегоняли в безопасные помещения. Заведующая молочно-товарной фермой в Чаусском районе вспоминает: началось все в 6-40 утра. Сильнейший ветер за считанные минуты оставил без крова целый телятник.

Людмила Иванчикова, заведующая молочно-товарной фермой СПК «Свет Октября»:

Обидно, что из-за ветра. У нас тут и так из-за стройки проблем хватает. Но скот нужно ставить, потому в течении 4 дней планируем убрать неполадки.

В Климовичах без электроснабжения всю ночь оставались учреждения здравоохранения, образования и производственные предприятия. Света не было более чем в 10 многоквартирных и в двух с половиной тысячах частных жилых домов. К утру аварийные бригады восстановили электроснабжение. Но с последствиями стихии жители области будут бороться еще не один день.