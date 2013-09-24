В Сирии боевики захватили пассажирский автобус с 40 заложниками и похитили испанского журналиста

Новости Сирии. В Сирии боевики захватили пассажирский автобус. В заложниках у экстремистов оказались более 40 человек, в том числе женщины и дети.

Другие подробности происшествия пока неизвестны. Есть информация, что к нападению причастна «Джебхат ан-Нусра» – группировка, противостоящая режиму сирийского президента. В мае госдепартамент США внес главу этой связанной с «Аль-Каидой» организации в список террористов.

24 сентября также появилась информация о похищении испанского журналиста. Боевики напали на него в тот момент, когда он ехал вместе с водителем на машине в окрестностях города Хама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.