Прямой эфир

В Сирии боевики захватили пассажирский автобус с 40 заложниками и похитили испанского журналиста

24 сентября 2013 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. В Сирии боевики захватили пассажирский автобус. В заложниках у экстремистов оказались более 40 человек, в том числе женщины и дети.

Другие подробности происшествия пока неизвестны. Есть информация, что к нападению причастна «Джебхат ан-Нусра» – группировка, противостоящая режиму сирийского президента. В мае госдепартамент США внес главу этой связанной с «Аль-Каидой» организации в список террористов.

24 сентября также появилась информация о похищении испанского журналиста. Боевики напали на него в тот момент, когда он ехал вместе с водителем на машине в окрестностях города Хама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилевской области сильный ветер повредил кровли десятка домов и оставил без света целую улицу
24 сентября 2013 14:24

В Могилевской области сильный ветер повредил кровли десятка домов и оставил без света целую улицу

В Минской области в гараже правоохранители обнаружили более 200 кг маковой соломки
24 сентября 2013 14:22

В Минской области в гараже правоохранители обнаружили более 200 кг маковой соломки

Из-за неполадок с шасси пассажирский самолет не смог вылететь из Минска
24 сентября 2013 14:16

Из-за неполадок с шасси пассажирский самолет не смог вылететь из Минска