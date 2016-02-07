При возведении моста на МКАД рабочего засыпало в 7-метровом котловане: мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на стройке под Минском. Утром обвалился котлован глубиной 7 метров. Из под завалов сотрудники МЧС извлекли рабочего.

Это случилось при возведении моста на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги при съезде на деревню Тарасово. Работы здесь выполняет одна из строительных организаций Бреста. Ее сотрудник, мужчина 1994 года рождения, можно сказать, родился в рубашке. Из земляного плена его успешно вызволили. Сейчас он госпитализирован с переломами и травмой живота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.