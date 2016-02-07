Прямой эфир

При возведении моста на МКАД рабочего засыпало в 7-метровом котловане: мужчина госпитализирован

07 февраля 2016 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на стройке под Минском. Утром обвалился котлован глубиной 7 метров. Из под завалов сотрудники МЧС извлекли рабочего.

Это случилось при возведении моста на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги при съезде на деревню Тарасово. Работы здесь выполняет одна из строительных организаций Бреста. Ее сотрудник, мужчина 1994 года рождения, можно сказать, родился в рубашке. Из земляного плена его успешно вызволили. Сейчас он госпитализирован с переломами и травмой живота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Комплектующие к тракторам, коробки с ядохимикатами и 60 пачек сигарет обнаружены на частном складе в Брестской области
07 февраля 2016 10:08

Комплектующие к тракторам, коробки с ядохимикатами и 60 пачек сигарет обнаружены на частном складе в Брестской области

Гибель сотрудниц кафе в Слуцке: среди основных причин – отравление угарным газом
06 февраля 2016 16:45

Гибель сотрудниц кафе в Слуцке: среди основных причин – отравление угарным газом

В Ирландии во время взвешивания боксеров неизвестные в полицейской форме устроили стрельбу: 1 человек погиб
06 февраля 2016 16:24

В Ирландии во время взвешивания боксеров неизвестные в полицейской форме устроили стрельбу: 1 человек погиб