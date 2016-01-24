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Короткое замыкание стало возможной причиной пожара в минском кафе на улице Казинца

24 января 2016 11:17
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Новости Беларуси. Предполагаемой причиной пожара в минском кафе на улице Казинца стало короткое замыкание электропроводки. Эту версию сегодня озвучили в МЧС, где продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Возгорание произошло накануне вечером. Огонь  повредил кровлю, имущество, подсобки  кафе. Досталось и арендаторам помещений на втором этаже. Огнем повреждено порядка 600 квадратных метров площади. К счастью, жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рудаковский, пострадавший:
Вчера вечером позвонили, сказали, что все сгорело. Надо ехать и забирать все вещи. Сегодня приехали, забрали, что осталось.

# происшествия # Пожар в кафе # Андрей Рудаковский

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