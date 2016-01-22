США накрыла снежная буря: в стране вводят чрезвычайное положение, люди скупают консервы и обогреватели

Новости США. В Вашингтоне и ближайших к нему штатах вводят чрезвычайное положение. В эти выходные в столице США не будет работать метро. Люди скупают в магазинах бутилированную воду, консервы, реагенты и обогреватели.

Снежная буря, которая нагрянула в Штаты, в здешних газетах и на ТВ рекомендуется чем-то средним между Армагеддоном и Апокалипсисом: с одной стороны, сражаться необходимо, с другой, всякое сопротивление стихии бессмысленно, а неизбежное лучше принять с подобающими скорбью и смирением

Луис Уччелини, директор Национальной службы наблюдений за погодой (США):

Катаклизм, как мы полагаем, затронет 50 миллионов американцев. Все чрезвычайные и спасательные службы, все госчиновники работают в тесном с нами контакте. Светопреставление начнется с восточного побережья.

Уже началось, но первые итоги катаклизма подведут тамошним утром (нашим вечером). Пока лишь отменены по стране три тысячи рейсов. Метели тяжким белым катком начинают утюжить страну вплоть до вечно сонных центральных Штатов. Вашингтону и Балтимору сулят по 60 сантиметров снега.

Соединенные Штаты по самовосприятию страна южная, и географическим картам в этом вопросе лучше не верить: здесь даже в снежном северном Вермонте не слыхали про зимние шины. Начальство, от городского уровня и ниже, близко к панике.

Джим Кинни, мэр Филадельфии:

Все, что имеем, мобилизовали. Обмотали цепями все колеса, которые есть. Ковш стоит на каждой машине, которая способна ковш толкать.

Населению скрывать панику незачем – магазины опустошены, граждане готовы к одиночным зимовкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американка:

Купила молока и хлеба. Хотела и соли, но она вся закончилась.

Опасения основательны: если снегопады будут хотя вполовину такими мощными, как обещают, снабжение товарами за пределами крупных городов и даже на окраинах мегаполисов будет восстанавливаться неделями. В безбрежной «субарбии» жителям останется только самоспасение, как это было после ураганов Катрина и Ханна.

Чтобы составить себе представление об испытаниях, которые выпали Штатам: в Минске 10 дней назад выпал 31 сантиметр снега, в Балтиморе, может, и будет больше, но десяткам миллионов американцев достанется столько же или даже меньше. Но самая могучая и технологически развитая страна планеты – она приморская, с климатом мягким и ласковым. Когда природа начинает зло шалить, здесь приходит в расстройство все: и люди, и чрезвычайные службы, и техника.