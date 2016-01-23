Канадский школьник убил двух братьев и устроил стрельбу в школе

Новости США. Трагедия в канадской школе. В учебном заведении подросток устроил стрельбу. Погибли, по меньшей мере, 4 человека. Еще два получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в поселке Ла-Лош. Известно, что перед тем как ворваться в школу, молодой человек убил дома двух своих братьев.

Личность стрелка, который уже арестован, и мотивы его действий пока не раскрываются. Ведется расследование. Правоохранители не исключают, что злоумышленник мог учинить кровавую расправу и в других местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.