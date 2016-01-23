Прямой эфир

Канадский школьник убил двух братьев и устроил стрельбу в школе

23 января 2016 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Трагедия в канадской школе. В учебном заведении подросток устроил стрельбу. Погибли, по меньшей мере, 4 человека. Еще два получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в поселке Ла-Лош.  Известно, что перед тем как ворваться в школу, молодой человек убил дома двух своих братьев.

Личность стрелка, который уже арестован, и мотивы его действий пока не раскрываются. Ведется расследование. Правоохранители не исключают, что злоумышленник мог учинить кровавую расправу и в других местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Первые последствия снежной бури в США: более 800 ДТП, свыше 130 тысяч человек без света
23 января 2016 10:39

Первые последствия снежной бури в США: более 800 ДТП, свыше 130 тысяч человек без света

В Турции во время школьной линейки прогремел взрыв: ранены пятеро детей
22 января 2016 16:35

В Турции во время школьной линейки прогремел взрыв: ранены пятеро детей

США накрыла снежная буря: в стране вводят чрезвычайное положение, люди скупают консервы и обогреватели
22 января 2016 16:34

США накрыла снежная буря: в стране вводят чрезвычайное положение, люди скупают консервы и обогреватели