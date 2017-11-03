В Новогрудском районе 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне

Новости Беларуси. 2 ноября днем в Новогрудском районе Audi столкнулся с трактором.
По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем легкового автомобиля находился 18-летний парень, который получил водительские права 16 дней назад.
Новости Беларуси. 2 ноября днем в Новогрудском районе Audi столкнулся с трактором.
По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем легкового автомобиля находился 18-летний парень, который получил водительские права 16 дней назад.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Во время движения через опасный поворот он решил пойти на обгон автомобиля Volkswagen, который двигался в попутном направлении. Во время возвращения на свою полосу водитель Audi не учел расстояние до трактора, который двигался впереди. Произошло столкновение.
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