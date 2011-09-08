Под Ярославлем погибли белорусы: Руслан Салей, Сергей Остапчук, Николай Кривоносов

Хоккейная команда «Локомотив» направлялась в Минск на первый матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Самолет с хоккеистами упал при наборе высоты примерно в километре от аэропорта Т у ношна. По предварительным данным, он не смог набрать безопасную высоту и столкнулся с антенной маяка, расположенной за взлетно-посадочной полосой. Основной причиной катастрофы рассматривается отказ техники.

На борту разбившегося самолета находились 45 человек - 37 членов хоккейной команды "Локомотив" и 8 членов экипажа. Среди погибших трое наших соотечественников - легенда белорусского хоккея Руслан Салей, перспективный молодой игрок Сергей Остапчук, которые входили в состав ярославского клуба и уроженец Минска, тренер по физподготовке Николай Кривоносов.

Трагическое происшествие стало настоящим шоком для белорусских болельщиков, ожидавших встречи с одной из сильнейших и звездных команд Континентальной хоккейной лиги. В нашей стране хоккей - спорт номер один. И белорусы с особой болью восприняли гибель ярославской команды. С минувшего вечера болельщики несут к «Минск-Арене» цветы и зажигают свечи.

По решению президента Александра Лукашенко сегодня в 19.00 в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» в то время, когда должен был пройти матч между клубами «Локомотив»-Ярославль и «Динамо-Минск», состоится вечер-реквием, посвященный памяти хоккеистов «Локомотива». Федерация хоккея Республики Беларусь приглашает всех болельщиков, которые приобрели билеты на этот матч, принять участие в траурном мероприятии. Средства от продажи билетов на отмененную игру минское «Динамо» перечислит ярославскому клубу.