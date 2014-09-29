2 млн евро пытались получить мошенники за 5 картин, выдавая их за работы известных художников

Новости Беларуси. 2 миллиона евро за 5 картин. Такую сумму собирались получить торговцы псевдошедеврами живописи. Но не сложилось. Мошенников задержали.

Под видом работ всемирно известных художников (Клода Моне, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка, Константина Юона и Василия Кандинского) они пытались продать картины, авторы которых пока не установлены.

По предварительной оценке экспертов, большая часть произведений искусства относятся к XVIII-XIX векам.

Сейчас слово за экспертами, которые определят реальную стоимость полотен, а также установят их художественную, культурную и историческую ценность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

По предварительной информации, специалисты полагают, что картины действительно имеют определенную ценность, но их реальная стоимость значительно ниже заявленной продавцами. Также в ходе обысков по месту проживания указанных лиц сотрудниками КГБ были обнаружены и изъяты более 100 старинных икон и картин. В настоящее время в отношении подозреваемых Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Однако окончательная правовая оценка их действиям может быть дана только по окончании расследования уголовного дела.