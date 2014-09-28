В Греции мать двоих детей похоронили заживо из-за ошибки врача

Новости Греции. 25 сентября недалеко от города Салоники в Греции произошла чудовищная история: из-за ошибки врача 45-летнюю мать двоих детей похоронили заживо.

Женщина проснулась в гробу под землей и кричала о помощи.

Приглушенные вопли и стук услышали могильщики, работавшие неподалеку, и два человека, пришедших на кладбище. Люди бросились раскапывать еще свежую могилу.

К моменту, когда гроб выкопали и открыли, гречанка была уже мертва. Прибывший на место врач констатировал смерть от удушья спустя час после захоронения, сообщает BBC.

Как выяснилось, женщина болела раком и состояла на учете в клинике. Когда она впала в летаргический сон, лечащий врач по ошибке констатировал смерть вследствие болезни.

В этот же день больную и похоронили... как оказалось, преждевременно.

Родственники погибшей готовят иск на врача.

К слову, найти «средство» от летаргического сна медикам до сих пор не удалось, хотя отличать смерть от этого недуга в современном мире квалифицированные специалисты умеют.

А вот в средние века, да и в начале нового времени ходила масса историй о том, как людей, находившихся в летаргическом сне, хоронили заживо. Были это реальные случаи или легенды - не известно, но

есть подобная история и среди захоронений Кальварийского кладбища в Минске.

Известна легенда и о Белой панне Кальварии. В конце 19 века девушка уснула летаргическим сном. Подумали, что она умерла и замуровали в склепе. Проснувшись, паненка не смогла выбраться из заколоченного гроба. С тех пор в поздние ноябрьские вечера она бродит по кладбищу.