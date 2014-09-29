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Массовое отравление психоактивным веществом в Сургуте: 180 человек пострадали, 7 погибли

29 сентября 2014 06:44
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Новости России. В российском Сургуте массовое отравление психоактивным веществом. Уже 180 человек обратились за помощью к врачам. Ранее поступала информация о 113 пострадавших, из которых 40 госпитализированы. Семерых человек спасти не удалось.

Экспертиза вещества, которое привело к массовому отравлению, все еще не завершена. Сообщается, что людям стало плохо после неизвестного психоактивного вещества, которое купили в Интернете. По некоторым данным, все пострадавшие употребляли курительные смеси. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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