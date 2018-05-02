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В Мозырском районе шестилетний мальчик утонул в копанке на участке

02 мая 2018 09:54
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Новости Беларуси. В Мозырском районе в водоёме на приусадебном участке утонул шестилетний мальчик.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД, несчастный случай произошёл первого мая. Жительница Мозыря приехала в деревню вместе с ребёнком.  

Когда женщина и её родственники работали на огороде, мальчик приносил воду из копанки на участке. В какой-то момент он пропал. Взрослые пошли искать ребёнка. Его нашли в воде. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, но мальчик погиб.  

ОСВОД напоминает, что кто-нибудь из взрослых всегда должен присматривать за детьми.  

Осенью прошлого года в Полоцком районе погиб ребёнок. 

Девочка утонула в пруду во дворе дома – здесь подробности.  

# происшествия # Гибель детей

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