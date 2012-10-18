Зверское убийство в Минске: мужчина убил 23-летнюю жену и 56-летнюю тёщу

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует двойное убийство, совершенное в столичной квартире.

16 октября в квартире на улице Одинцова найдены тела двух женщин – 56-летней матери и 23-летней дочери – со следами насильственной смерти. Кроме того, в тот же день во дворе этого дома мужчина выпал из окна квартиры. Следствие предполагает, что мужчина убил жену и тещу, после чего покончил с собой.

Проводятся экспертизы. Ведётся расследование. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК Беларуси («Убийство двух лиц»).

