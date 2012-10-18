Прямой эфир

Зверское убийство в Минске: мужчина убил 23-летнюю жену и 56-летнюю тёщу

18 октября 2012 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует двойное убийство, совершенное в столичной квартире.

16 октября в квартире на улице Одинцова найдены тела двух женщин – 56-летней матери и 23-летней дочери – со следами насильственной смерти. Кроме того, в тот же день во дворе этого дома мужчина выпал из окна квартиры. Следствие предполагает, что мужчина убил жену и тещу, после чего покончил с собой.

Проводятся экспертизы. Ведётся расследование. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК Беларуси («Убийство двух лиц»).
 

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2012 06:21

В Минске задержаны аферисты, которые продавали поддельную столичную прописку за $200-300

17 октября 2012 17:08

У берегов Нигерии пираты захватили судно c белорусом, россиянами и эстонцем на борту

17 октября 2012 14:19

Житель Могилева вез в Россию значки и ножи со свастикой