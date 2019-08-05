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19 августа начнётся суд по делу о нападении в школе в Столбцах

05 августа 2019 09:51
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Новости Беларуси. Была назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу о нападении в школе в Столбцах. Эту информацию сообщает пресс-служба Верховного суда.  

19 августа в Минском областном суде состоится закрытое заседание. В 11.00 начнется судебное разбирательство по уголовному делу в отношении обвиняемого 2003 года рождения. Ему вменяют ч.3 ст.339, п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.

Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, так как подозреваемый во время совершения преступления не достиг 16-летнего возраста. Также в материалах уголовного дела содержатся сведения о его состоянии здоровья, что является врачебной тайной.

Напомним, в феврале этого года в школе Столбцов произошло нападение.

Тогда погибли учительница и школьник, еще двое были госпитализированы. Хронология трагедии здесь

# Убийство # происшествия

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