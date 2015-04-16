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17-летняя китаянка родила в туалете на работе, бросила там малыша и ушла

16 апреля 2015 22:15
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Новости Китая. 17-летняя китаянка Дин Сяо Ин (Ding Xiaoying) родила в туалете фабрики, на которой работала. Там же она оставила младенца. Боясь лишиться работы, Дин поспешила домой переодеться, чтобы вывремя вернуться назад. 

К счастью, малыш не пострадал. Детский плач услышала женщина-охранник фабрики. Она сообщили о «находке» в полицию. 

Как выяснилось, беременную Дин Сяо Ин бросил парень. Рассказать о своем положении родителям она боялсь, поэтому от всех скрывала произошедшее, а родив, решила избавится от малютки, сообщает Mirror.

Дин Сяо Ин:
Я боялась рассказывать о беременности родителям, потому что они бы на меня накричали. На работе я тоже никому не говорила. Да у меня и друзей-то здесь нет. Всем было все равно.

К слову, опасения девушки были напрасными: родители уверяяют, что несмортя ни на что позаботились бы о своей дочери.  

Девушка была доставлена в больницу для обследования. Ее физическое состояние удовлетворительно, но она нуждается в психологической помощи. 

В настоящий момент Дин находится под наблюдением врачей и может видеться с малышом. Медики надеются, что у девушки все-таки проснется материнский инстинкт...

17-летняя китаянка родила в туалете на работе, бросила там малыша и ушла -1

# происшествия # Беременность и роды

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