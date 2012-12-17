17 декабря в посольстве США в Минске минутой молчания почтят память погибших в школе Ньютауна

Новости США. В США обнародованы имена жертв массового убийства в школе Ньютауна. В печальном списке 26 человек, 20 из них – дети шести-семи лет.

Память погибших почтят сегодня минутой молчания в посольстве США в Минске.

Трагедия в штате Коннектикут подняла в стране волну дискуссий об ограничении продажи оружия и принятии такого закона. Накануне за это высказались сразу несколько членов Конгресса, а на сайте Белого дома опубликовали петицию, под которой подписались более 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время траурного молебна президент США Барак Обама признал, что в стране недостаточно обеспечена защита детей и необходимо принять законодательные меры, чтобы подобные события не повторялись. В некоторых штатах власти уже начали выкупать у населения пистолеты и ружья, обменивая их на продовольственные ваучеры или деньги.

В последний раз законы по покупке и хранению огнестрельного оружия ужесточались в США в 1994 году. Однако в 2004 срок запрета на продажу определенных видов полуавтоматических вооружений истек.