Витебск: 15-летний подросток избил одноклассника из-за любви к кино - возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Витебске два 10-классника подрались из-за любви...к кинофильмам производства разных стран!

Один отстаивал русское кино, другой - американское.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В ходе доследственной проверки было установлено, что 15 и 16-летний подростки, учащиеся в одном классе, поспорили из-за разногласий в кинопредпочтениях. Один из подростков предпочитал русское кино, другой - американские фильмы. Выяснять отношения подростки отправились домой к одному из них, дабы не привлекать внимания взрослых.

В ходе спора один подросток так избил другого, что медики констатировали: тяжкие телесные повреждения.

Работники учреждения здравоохранения, в которое поступил пострадавший, обязаны были сообщить в правоохранительные органы.

Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователями изучаются все обстоятельства конфликта, в том числе особое внимание уделяется установлению причин и условий, сопутствовавших совершению преступления одним несовершеннолетним против другого.

Уголовной ответственности ярому любителю кино не избежать.

Ответственность по ст.147 УК Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), по которой возбуждено дело, наступает с 14 лет.

К слову, традиционно осенью Российский Оскаровский комитет выбирает фильм, который будет представлять страну в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Каждая страна имеет право предоставить лишь одну картину. После чего кинематографисты Голливуда из длинного списка выбирают лишь несколько кандидатов на статуэтку (так называемый шорт-лист).



Бороться за право называться «Лучшим фильмом на иностранном» в этом году вполне могла картина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссера Андрея Кончаловского (смотрите видео).