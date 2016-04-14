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В Старых Дорогах повесился солдат-срочник – комментарий СК

14 апреля 2016 15:57
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Новости Беларуси. Следователи выясняют причины, которые привели к гибели солдата-срочника. Молодой человек свел счеты с жизнью в Старых Дорогах.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси (корреспонденту БЕЛТА):
Одна из версий произошедшего – суицид путем повешения из-за проблем личного характера. Изучаются обстоятельства прохождения службы солдатом, взаимоотношения в его семье. Также исследуются изъятые с места происшествия предметы, личные вещи, среди которых мобильный телефон и предсмертная записка. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и почерковедческая.

# происшествия # Самоубийство # Сергей Кабакович

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