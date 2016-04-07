14 друзей пострадали: жительница Поставского района уговорила знакомых взять для нее 17 кредитов

Новости Беларуси. На протяжении двух лет 42-летняя жительница Поставского района просила своих знакомых оформить на их имя кредит, а полученные в банке деньги передать ей.

Все потерпевшие хорошо знали женщину и не сомневались в ее честности.

Многие были коллегами, жили в одном населенном пункте.

Одним она рассказывала, что находится в сложном материальном положении. Другим – что деньги в долг ей нужны для того, чтобы помочь детям. Третьим – другие беды непростой человеческой жизни. Обстоятельство, которое оставалось неизменным во всех случаях – конфиденциальность. Женщина умоляла никому не рассказывать о том, что ей пришлось прибегнуть к помощи хороших знакомых.

Ее выслушивали, входили в положение и шли в банк за необходимой суммой. Чего бояться: ведь женщина обещала, что будет самостоятельно возвращать деньги банку.

О том, что плата по кредиту не производится по несколько месяцев, сельчане узнавали из уведомлений, высланных на их имя банковскими учреждениями.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

В настоящее время в материалах уголовного дела зафиксировано 17 эпизодов преступной деятельности, в органы предварительного следствия обратилось 14 потерпевших. Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями подозреваемой, составляет более 250 млн. белорусских рублей. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летней жительницы Поставского района по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Чтобы другие жители страны не оказались в подобной ситуации, представители Следственного комитета рекомендуют критически относиться к просьбам даже хорошо знакомых людей оформить на свое имя кредитные обязательства, а также не пренебрегать консультациями специалистов в области юриспруденции при заключении сделок любых видов.